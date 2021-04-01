Biden 'haydut' demişti! Dışişleri Bakanı Blinken: Dünya düzenini baltalamaya çalışıyor

star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 13:39

Binden yönetiminin 'ABD'nin 21. yüzyıldaki en büyük jeopolitik imtihanı' olarak nitelendirdiği Çin'le ilişkiler, giderek geriliyor.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i dünya düzenini bozmakla suçladı.

Blinken, İtalya'nın La Stampa gazetesine verdiği röportajda, 'Pek çok müttefikimiz gibi, Pekin ile olan ilişkilerimiz bazı durumlarda rekabetçi, bazılarında iş birliğine dayalı, bazılarında ise hala düşmanca. Bununla birlikte, güçlü ittifaklar, koordinasyon ve iş birliği ile başlayan güçlü bir konumdan Çin'e karşı koyma ihtiyacı gibi ortak bir payda var.' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta NATO ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmek için Avrupa'ya giden diplomat, ABD'nin müttefiklerini Washington ve Pekin arasında seçim yapmaya zorlamayacağını ve Amerika'nın amacının 'Çin'i kontrol altına almak ya da aşağıda tutmak olmadığını' belirtti.

Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Amacımız, son 75 yılda hepimizin çok yatırım yaptığı, çıkarlarımıza ve değerlerimize iyi hizmet eden, kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak. Birisi bu sisteme meydan okuduğunda, Çin veya diğerleri... Kurallara uymadıklarında veya başkalarının taahhütlerini baltalamaya çalıştıklarında, hepimizin itiraz etmek için nedenleri olur ve Çin bu düzeni baltalamaya çalışıyor." dedi.

Blinken, Avrupa gezisi sırasında ABD'nin müttefikleriyle birlikte, ortak ekonomik çıkarların nasıl geliştirileceği ve Çin'in bazı agresif, zorlayıcı eylemlerine nasıl karşı koyulacağı üzerinde çalışmak istediğini söyledi.

TİANANMEN'DEN SONRA BİR İLK

ABD, AB, İngiltere ve Kanada bu ay Doğu Türkistan'daki (Sincan) Müslüman Uygur halkına yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle, Çin'e karşı topyekün bir yaptırım hamlesi yaptı. Özellikle AB, 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki olaylardan 30 yıl sonra, il kez Çin'e yaptırım uygulama yoluna gidiyor.

Çin, kısasa kısas politikası izleyeceğini duyurarak, Uygur Türklerinin haklarının ihlal edildiğini inkar etti ve Batılı ulusların azınlıklara yönelik tarihsel kötü muamelesine atıfta bulundu.

Uygur Türkleri konusundaki anlaşmazlık, Çin ile ABD ve müttefikleri arasındaki daha geniş 've tırmanan' ekonomik, askeri ve jeopolitik bir anlaşmazlıklardan sadece biri. parçasıdır.

Doğu Türkistan meselesi dışında iki taraf, Tartışma Güney Çin Denizi'ndeki yetki alanları, ticaret, gümrük vergileri, teknolojik gerilimler ve Tayvan meselesinde de sık sık karşı karşıya geliyor.

BİDEN, CİNPİNG'İ 'HAYDUT' OLARAK NİTELİYOR

Biden, seçim kampanyasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "haydut" olarak nitelendirdi ve göreve geldiğinde, selefi Donald Trump'ın Çin'e yönelik sert tavrını genişleterek sürdürdü ve geniş.

Cinping'i 'haydut' olarak niteleyen Biden, Çin'i de 'stratejik bir düşman' ve 'jeopolitik rakip' olarak tanımlamıştı.

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