Biden hükümetinden California yangınları için ek yardım

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden acil durum çalışmaları için California eyaletine ek afet yardımını onayladı.

Yardım doğrudan federal destek de dahil olmak üzere enkaz kaldırma ve acil durum önlemleri gibi faaliyetler için sağlanan federal fonları içeriyor. Ek yardım, halihazırda 6 ay süresince yapılması planlanan yardım miktarında bir artış olarak da yansıyacak.

Yerel kaynaklardaki haberlere göre, Biden acil durum yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda, "Federal hükümet önümüzdeki 180 gün boyunca itfaiyecilerin fazla mesai ücreti, enkaz kaldırma ve geçici barınaklar gibi masrafların tamamını karşılayacak olsa da Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak." dedi.

Biden, Kongre'nin orman yangınlarından etkilenenlere yardım etmek üzere fon sağlamak için adım atması gerektiğini ifade etti.

Pasifik Palisades'teki yangının yüzde 14, Pasadena'daki yangının yüzde 33, Sylmar'daki yangının yüzde 95 ve Ventura'daki yangının yüzde 100 oranında kontrol altına alındığını kaydeden Biden, "Bu bir ilerlemedir." diye konuştu.

Biden, yangınlardan etkilenen kişilere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacağını vurguladı.

Yangınlardan etkilenen yaklaşık 6 bin kişinin bu yardım için kayıt yaptırdığını belirten Biden, "5,1 milyon dolar dağıtıldı. Yangından etkilenen herkesi yardım almaya teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Biden son olarak, Los Angeles sakinlerinin felaketi atlatmalarına yardımcı olmak için "mümkün olan her şeyi" yapacağına söz verdi.

- YANGINLAR SEBEBİYLE OSCAR ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, California çevresinde devam eden orman yangınları nedeniyle "Oscar Ödülleri"nin bir kez daha ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, ödüllerin 23 Ocak'ta sanal ortamda açıklanacağı, oy verme süresinin de 17 Ocak'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

- Gözaltılar artmaya devam ediyor

The Hill'in haberine göre, Güney Californiya'da izinsiz dron uçuşlarının iki katına çıkması sonrası gözaltına alınanlar oldu.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, yangınlarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, iki dron uçurma olayı nedeniyle üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Luna, gazetecilere yaptığı bir açıklamada ise Eaton bölgesindeki yangında 12 saatlik sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 kişi de dahil olmak üzere toplam 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Palisades bölgesinde süren yangınlara ilişkin de 4 kişinin gözaltına alındığını aktaran Luna, "Tahliye bölgelerinde işiniz yoksa lütfen gitmeyin. Ekiplerimizin yapması gereken işleri aksatıyorsunuz." dedi.

California eyaletinin yangınlara dair bilgi paylaştığı internet sitesinde, Palisades'te binlerce hektar alana yayılan yangının yüzde 14, Eaton bölgesindeki yangının yüzde 33, Hurst'taki yangının yüzde 97 oranda kontrol altına alındığı bildirilirken, Ventura'daki yangının henüz kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

- LOS ANGELES YANGINLARI 8. GÜNÜNDE

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şimdiye kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.