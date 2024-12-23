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Dünya

Biden, idam bekleyen bazı mahkumların cezalarını müebbet hapse çevirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede ölüm cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezalarını müebbet hapse çevirdiğini açıkladı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Biden, idam bekleyen bazı mahkumların cezalarını müebbet hapse çevirdi
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ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." yorumunda bulundu.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Joe Biden
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