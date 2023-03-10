Biden ile AB Komisyonu Başkanı'nın gündeminde Ukrayna ve ekonomik ilişkiler var

Biden, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Yönetimi döneminde ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığına işaret eden Biden, AB'nin, ABD ekonomisi ve güvenliğine katkı sağladığını kaydetti.

Biden, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili de AB ile birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Temiz enerji endüstrisi ve istihdam yaratmak için ekonomik alanda attıkları adımlara da değinen Biden, Birleşik Krallık ile AB arasında imzalanan Windsor Çerçeve Anlaşması'ndaki liderliğinden ötürü Leyen'e teşekkür etti.

Von der Leyen, AB ile ABD'nin sadece ortak değil, iyi birer de dost olduklarını belirterek, "Rusya'ya fosil yakıt bağımlılığından kurtulmak istediğimizde bize çok yardımcı oldunuz, daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayarak, enerji krizinde bize çok yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar uyguladıklarını ve bu konuda ABD ile aynı çizgide olduklarını söyleyen von der Leyen, görüşmelerinde Enflasyonu Düşürme Yasası ve temiz teknoloji gibi konuları ele alacaklarını aktardı.

Liderler, karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti.

