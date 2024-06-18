Biden ile görüşen Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya yardımlarda öncü rol üstlenecek

Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından basına konuştu.

NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim sağlamada öncü rol üstlenmesi üzerinde anlaşacaklarını belirten Stoltenberg, "Bu önemli çünkü Ukrayna'ya verdiğimiz destek söz konusu olduğunda daha öngörülebilirlik, daha fazla hesap verebilirlik sağlayacak." dedi.

Stoltenberg, bunun aynı zamanda ABD'nin üzerindeki yükü azaltacağına işaret ederek, ABD Kongresinin Ukrayna'ya yönelik 60 milyar dolar yardım kararından da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı organizasyonlarının, büyük olasılıkla Almanya'da bulunun ABD askeri üssünden yapılacağı bilgisini paylaşan Stoltenberg, bu vesileyle NATO'ya daha büyük rol verileceğinin altını çizdi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes anlaşmasının ön şartı olarak daha fazla toprak talep ettiğine dikkat çekerek, "Bu bir barış teklifi değil, Rusya'nın Ukrayna'yı egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçmeye ikna ederek savaşta hedeflerine ulaşması önerisidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışı başarmanın en iyi yolununun askeri yeteneklerini güçlendirmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ulus olarak hayatta kalmasını sağlayacağını söyledi.