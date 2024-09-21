ABD Başkanı Biden ile Japonya Başbakanı Kişida, Çin'in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) zirvesi kapsamında Biden'ın evinin bulunduğu Delaware eyaletinde ikili görüşme yaptı.HİNT-PASİFİK BÖLGESİ MASADA
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki isim birçok ikili ve bölgesel konuyu masaya yatırdı ancak ağırlıklı olarak Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başlığını ele aldı.
Biden ile Kişida, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliklerine karşı işbirliğini sürdürme ve diğer müttefik ülkelerle birlikte bölgede adil, serbest ve güvenli seyrüseferin sürdürülebilmesi için beraber çalışma mesajı verdi.KİŞİDA'YA UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ
Biden ayrıca Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.
ABD Başkanı Biden bugün ABD dışındaki diğer Quad ülkeleri olan Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle liderler zirvesinde bir araya gelecek.