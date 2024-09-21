ABD Başkanı Biden ile Japonya Başbakanı Kişida, Çin'in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) zirvesi kapsamında Biden'ın evinin bulunduğu Delaware eyaletinde ikili görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki isim birçok ikili ve bölgesel konuyu masaya yatırdı ancak ağırlıklı olarak Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başlığını ele aldı.

Biden ile Kişida, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliklerine karşı işbirliğini sürdürme ve diğer müttefik ülkelerle birlikte bölgede adil, serbest ve güvenli seyrüseferin sürdürülebilmesi için beraber çalışma mesajı verdi.

Biden ayrıca Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden bugün ABD dışındaki diğer Quad ülkeleri olan Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle liderler zirvesinde bir araya gelecek.