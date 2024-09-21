İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Hint-Pasifik bölgesinde stratejik işbirliği mesajı verdi
Dünya

Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Hint-Pasifik bölgesinde stratejik işbirliği mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başta olmak üzere birçok konuda stratejik işbirliği mesajı verdi. Biden ayrıca Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Biden ile Japonya Başbakanı Kişida Hint-Pasifik bölgesinde stratejik işbirliği mesajı verdi
ABONE OL

ABD Başkanı Biden ile Japonya Başbakanı Kişida, Çin'in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) zirvesi kapsamında Biden'ın evinin bulunduğu Delaware eyaletinde ikili görüşme yaptı.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİ MASADA

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki isim birçok ikili ve bölgesel konuyu masaya yatırdı ancak ağırlıklı olarak Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik başlığını ele aldı.

Biden ile Kişida, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliklerine karşı işbirliğini sürdürme ve diğer müttefik ülkelerle birlikte bölgede adil, serbest ve güvenli seyrüseferin sürdürülebilmesi için beraber çalışma mesajı verdi.

KİŞİDA'YA UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

Biden ayrıca Kişida'ya Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden bugün ABD dışındaki diğer Quad ülkeleri olan Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle liderler zirvesinde bir araya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.