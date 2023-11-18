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Dünya

Biden ile Obrador, fentanil ve göçmen krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, fentanil ve göçmen krizini görüştü.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Biden ile Obrador, fentanil ve göçmen krizini görüştü
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Biden ve Obrador, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, yasa dışı fentanil akışı ve göçmen kaçakçılığı konusunu ele aldı.

Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silah kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele etmek ve fentanil de dahil olmak üzere opioid maddesinin yaygın kullanımına çözüm bulmak için yan yana çalışıyoruz." dedi.

"Hiçbir hedef bizim için ulaşılmaz değil." ifadesini kullanan Biden, ABD ve Meksika'nın bu konuda birlikte çalıştığını aktardı.

Obrador, göç konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda koordinasyon içinde ortaklaşa çalışıyoruz." diye konuştu.

- Biden'ın Obrador'a övgü dolu sözleri sosyal medyada yankı buldu

Öte yandan, Biden'ın görüşmede Obrador'a yönelik, "Dün akşam o kadar büyüleyiciydiniz ki karımın sizi benden daha çok beğenmesinden endişelendim." sözlerinin yer aldığı görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

  • fentanil krizi
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  • başkanlar görüşmesi

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