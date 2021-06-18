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Dünya

Biden imzaladı! ''19 Haziran'' kararı

ABD Başkanı Biden, ABD'de köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran'ın 'federal tatil' olmasını öngören yasayı imzaladı.

AA18 Haziran 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 08:06
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ABD Başkanı Joe Biden, 1865'te köleliğin yasaklandığı ülkede yıl dönümü anısına kutlanan ve "Juneteenth" olarak nitelendirilen 19 Haziran'ın "federal tatil" olmasını öngören yasayı onayladı.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kölelik tarihine dikkati çekerek, "Büyük toplumlar, en acılı anılarını görmezden gelmez, onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyahi toplumun ülkeye katkılarından bahseden Biden, kölelik tarihi ve yansımalarıyla ilgili daha yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

Biden konuşmasının ardından her yıl 19 Haziran tarihinin federal tatil olması için daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayını alan yasayı imzaladı.

ABD'de 19 Haziran 1865'te kölelik tamamen kaldırılmıştı.

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