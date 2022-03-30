İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6595
  • EURO
    16,3713
  • ALTIN
    910.862
  • BIST100
    2230.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden, kameraların önünde 2'nci takviye doz aşısını oldu
Dünya

Biden, kameraların önünde 2'nci takviye doz aşısını oldu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ve 50 yaş üzeri kişilere Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:16
ABONE OL

Biden, Beyaz Saray'da 2'nci takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve Kovid-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.

ABD'de Kovid-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.

- Biden, Kongreden Kovid-19 ek fonunu onaylamasını istiyor

Biden, ülkenin elinde şu anda Kovid-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin Kovid-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.

Ellerindeki Kovid-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa Kovid-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz." ifadesini kullandı.

  • biden
  • kovid-19

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.