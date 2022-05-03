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Dünya

Biden, Lockheed Martin fabrikasını ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gönderilecek Javelin tanksavarları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret ederek, bu tanksavarların Rusya-Ukrayna savaşındaki önemine vurgu yaptı.

AA3 Mayıs 2022 Salı 23:02 - Güncelleme:
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Biden, Amerikan silah şirketi Lockheed Martin'in Alabama eyaletinde bulunan Javelin tanksavar üretim tesisini ziyaret etti.

ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya binlerce tanksavar füzesi gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımlarının sahada büyük fark yarattığını vurguladı.

Biden, "Artık Ukrayna'da yeni doğan çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "çok sayıda savaş suçu işlediğini" dile getiren Biden, şu anda dünyada otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında, "Diktatörlere karşı şimdi karşı durmazsanız, tarih boyunca onlar başa gelmeye ve ellerini güçlendirmeye devam edecek." mesajını verdi.

Biden, Lockheed Martin çalışanlarına teşekkür ederek, "Ukrayna'ya savaşı kazanması için bir şans veriyorsunuz." dedi.

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