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Dünya

Biden, Lübnan için kıdemli danışmanı görevlendirdi: Çatışmayı en kısa sürede durdurmak istiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ülkesinin Lübnan'da devam eden çatışmaların bir an önce durmasını istediğini ve bu yönde çalıştığını belirtti.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Biden, Lübnan için kıdemli danışmanı görevlendirdi: Çatışmayı en kısa sürede durdurmak istiyoruz
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Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Hochstein, "Ziyaretlerime rağmen Lübnan'daki çatışmayı kontrol altına alamadık. Aylar önce meselelerin çözülmesi ve Lübnan ile İsrail arasında devam eden çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği konusunda uyarmıştım; ama durum kontrolden çıktı. Lübnan'ın geleceğini çatışmalara bağlamak Lübnanlıların çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN VE İSRAİL İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Hochstein, "Washington bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyor ve bunu başarmak için Lübnan devleti ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." dedi.

Hochstein, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden imarına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de görüşmenin iyi geçtiğini ve sonuçlarından dersler çıkarılacağını aktardı.

BAŞBAKAN MİKATİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Hochstein, Lübnan ziyareti kapsamında Başbakan Necib Mikati ile de bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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