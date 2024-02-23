İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0866
  • EURO
    33,7039
  • ALTIN
    2023.74
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden Navalnıy'ın ailesi ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 02:36 - Güncelleme:
Biden Navalnıy'ın ailesi ile bir araya geldi
ABONE OL

Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalnıy'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalnıy'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

Biden, daha önceki açıklamasında, Navalnıy'ın ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.

  • Joe Biden
  • Yulia Navalnaya
  • California
  • ziyaret
  • Rus muhalif

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.