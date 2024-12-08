Biden: Nihayet Esad rejimi düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de 61 yıl sonra düşen Esed rejimi hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Suriye'nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ'a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail'in de bulunduğu ülkeleri, Suriye'den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye'ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız" dedi.