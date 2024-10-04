İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2467
  • EURO
    37,8174
  • ALTIN
    2933.18
  • BIST100
    8898.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden: Orta Doğu'da topyekun bir savaş olacağına inanmıyorum
Dünya

Biden: Orta Doğu'da topyekun bir savaş olacağına inanmıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da topyekun bir savaşın çıkacağına inanmadığını söyledi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Biden: Orta Doğu'da topyekun bir savaş olacağına inanmıyorum
ABONE OL

Başkan Biden, Beyaz Saray'da İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Orta Doğu'da topyekun bir savaşın önlenip önlenemeyeceğinden emin olup olmadığı sorulan Biden, "Tam kapsamlı bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz." dedi.

Başkan Biden, olası bir tam kapsamlı savaştan kaçınılabileceğini ancak bunun için "yapılacak çok şey" olduğunu sözlerine ekledi.

Biden, İsrail'e yardım etmek için Amerikan güçlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya ise ABD'nin zaten İsrail'e yardım ettiğini söyleyerek "İsrail'i koruyacağız." ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamaları, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin ardından geldi.

- İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.