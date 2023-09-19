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Dünya

Biden, Pasifik Adaları Forumu liderlerini ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Pasifik Adaları Forumu (PIF) liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

AA19 Eylül 2023 Salı 23:41 - Güncelleme:
Biden, Pasifik Adaları Forumu liderlerini ağırlayacak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 25-26 Eylül'de gerçekleşecek 2. ABD-Pasifik Adaları Forumu (PIF) Zirvesi kapsamında PIF liderlerini 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Jean-Pierre, zirvede Biden'ın, iklim kriziyle mücadele, ekonomik büyümenin ilerletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi, yasa dışı ve kayda geçilmeyen balıkçılığa karşı mücadele ve halklar arasındaki bağları genişletmek dahil ABD'nin bu ülkelerle ortak bölgesel öncelikleri ve bu doğrultudaki işbirliklerini derinleştirmeye olan bağlılığını yeniden teyit edeceğini aktardı.

Joe Biden'ın ABD'nin Pasifik adaları ülkeleriyle ortaklığını daha da güçlendirmeye yönelik mesajlar vereceğini kaydeden Jean-Pierre, PIF liderleriyle, karşı karşıya kalınan güncel zorluklarla ilgili istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Biden'ın liderliğinde geçen yıl Washington'da ilk defa ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

ABD son dönemde Çin ile rekabeti kapsamında Asya-Pasifik'teki işbirliklerini geliştirmeye çalışıyor.

  • Biden PIF buluşması
  • ABD lideri PIF zirvesi
  • Beyaz Saray PIF görüşmesi

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