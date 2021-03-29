İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1982
  • EURO
    9,6559
  • ALTIN
    450.939
  • BIST100
    1392.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden, Putin'i davet etmişti... Beyaz Saray'dan davet hakkında ilk açıklama
Dünya

Biden, Putin'i davet etmişti... Beyaz Saray'dan davet hakkında ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 22:44 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:44
ABONE OL

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i iklim zirvesine davet etmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığına ve Putin'in iklim sorunlarına önem verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu konu önemli. Davetiye resmi kanallar üzerinden ulaştıysa değerlendirilecektir." dedi.

Peskov, "Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Biden, 23 Mart'ta, aralarında Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.