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Dünya

Biden, Roma, Vatikan ve Glasgow'a gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İtalya, Vatikan ve İskoçya'ya ziyaret gerçekleştirerek G-20 ve iklim zirvelerine katılacak.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:53
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden 29 Ekim'de Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek.

Biden ve Papa görüşmelerinde temel insan onuruna dayanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim krizi ile mücadelenin yanı sıra yoksullara yardım gibi konuları ele alacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da 30-31 Ekim'de G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Biden'ın ikili görüşmelerine ilişkin detaylar ise daha sonra açıklanacak.

Biden, Roma'nın ardından 1-2 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde devlet ve hükümet başkanlarıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) açılışına katılacak.

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