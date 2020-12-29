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Dünya

Biden, savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

Yeni ABD Başkanı Biden, koronavirüs aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir.

AA29 Aralık 2020 Salı 08:42 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 08:42
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ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

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