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Dünya

Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı! İlk video paylaşıldı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı! İlk video paylaşıldı
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The Hill'ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.

Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

  • Joe Biden
  • TikTok
  • seçim kampanyası

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