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Dünya

Biden, talimat listesiyle yakalandı: Katılımcılara merhaba diyeceksin

ABD'nin 79 yaşındaki başkanı Joe Biden, son dönemde sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelirken bu kez de 'talimat listesi'yle yakalandı.

24 Haziran 2022 Cuma 12:44 - Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden'a verilen talimat listesi görüntülendi.

79 yaşındaki Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Talimatlarsa şöyle sıralıydı;

*Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

*Oturacaksın.

*Basın mensupları gelecek.

*Sen 2 dakika brifing vereceksin.

*Basın mensupları odadan çıkacak.

*Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

*Katılımcılara teşekkür edeceksin.

*Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

  • Joe Biden
  • talimat listesi

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