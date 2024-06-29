Mevcut Başkan Biden ile gerçekleştirdiği münazara sonrasında ilk seçim mitingini Virginia'da yapan başkan adayı Trump, Perşembe günü büyük bir zafer kazandığını belirterek, "Biden ne yaptığını bile bilmiyordu" dedi. Eski Başkan Barack Obama ise Demokrat Biden'a destek vererek, "Kötü münazara geceleri olur. İnanın bana, biliyorum. Ancak bu seçim hala, hayatı boyunca sıradan insanlar için mücadele etmiş biri ile sadece kendini düşünen biri arasında bir seçim. Doğruyu söyleyen, doğruyu yanlışı bilen ve bunu Amerikan halkına dosdoğru söyleyen biri ile kendi çıkarı için yalan söyleyen biri arasında bir seçim" dedi.

'YARIŞTAN ÇEKİL' ÇAĞRISI

ABD basınında ise programa ilişkin analiz ve haberlere her gün bir yenisi ekleniyor. New York Times, Donald Trump'a karşı gösterdiği kötü performansın ardından Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu. Gazete dün yayımladığı bir haberinde 'Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmetinin yeniden seçilmek için aday olmayacağını duyurmak olduğunu' aktardı.

BİDEN'IN YERİNE GEÇECEK 10 İSİM LİSTELENDİ

Washington Post gazetesi ise Biden'ın kötü performansına ilişkin endişelere rağmen bir değişiklik yapmanın hiç de kolay olmayacağını aktararak, canlı yayında yaşananların Biden'a sadık olanlar da dahil olmak üzere ABD Başkanı'nın kenara çekilmesi çağrılarına yol açtığını duyurdu. Gazeteye göre Biden'ın yerine geçmesi muhtemel isimler ise şöyle:

1. Başkan Yardımcısı Harris

2. Gretchen Whitmer

3. Pete Buttigieg

4. Josh Shapiro

5. Jared Polis

6. Gavin Newsom

7. Raphael G. Warnock

8. Michelle Obama

9. Amy Klobuchar

10. Andy Beshear

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Joe Biden'a, ilk başkanlık tartışmasında gösterdiği feci performansın ardından Demokratların desteğini alması için bir haftası olduğu, aksi takdirde kendisini görevden alacakları söylendi.

Parti bağışçıları ve kongre üyeleri, Biden'ın 2024 seçim kampanyasının ilk tartışmasında defalarca sözlerini unutması ve bir noktada tamamen donup kalmasının ardından başkanlık için yeniden seçilmek üzere adaylıktan çekilmesi çağrısında bulundu.

81 yaşındaki Başkan, titrek ve kısık bir sesle Trump'ın sorularını yanıtlarken, Trump ise tartışmanın galibi olduğunu savundu.

Demokrat Parti'nin tanınmış bağışçılarından Mark Buell, "Oraya başka birini koymak için zamanımız var mı?" dedi.

ABD'de seçilmiş siyasetçilerin çok az bir kısmı Biden'ın kampanyasının sona erdirilmesi gerektiğini açıkça ilan ederken, bazıları ise Biden'ın yaşı ve zihinsel yeteneğiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Bir milletvekili NBC'ye yeni bir Demokrat aday hakkında konuşma zamanının geldiğini söylerken, diğer bir kongre üyesi Jim McGovern ise kampanyayı açıkça desteklemeyi reddetti.