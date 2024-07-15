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Dünya

Biden, Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında konuştu: Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı

Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında konuşan ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, “Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi” dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Biden, Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında konuştu: Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı
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Biden, Pennsylvania'daki seçim mitingi sırasında eski başkan Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. "ABD tarihi boyunca daha önce gidilen bu yola girmemeliyiz" diyerek, başkanlara yapılan suikastlere atıfta bulunan Biden, her iki partiden siyasilerin hedef alınması ile şiddetin bir çözüm olamayacağını söyledi.

Biden, "Amerika'da bu tür şiddete, istisnasız bir şekilde yer yoktur. Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var" dedi.

"HER BİRİMİZE EK BİR YÜK GETİRMEKTE"

Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerin "ABD'nin geleceği" için önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ülkeyi yönetme konusunda farklı görüşlerin bulunmasının demokrasinin bir parçası olduğunun altını çizerek, "Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız, seçimin önemi ne kadar yüksekse, tutkular da o kadar hararetli oluyor. Bu, ne kadar güçlü olursa olsun, inançlarımızın asla şiddete dönüşmemesi konusunda her birimize ek bir yük getirmektedir" diye konuştu.

SOKAKTE DEĞİL SANDIKTA EYLEM

Demokrasi için sokakta şiddet değil sandıkta eylem çağrısında bulunan Biden, "ABD'de farklılıklarımızın getirdiği sorunu sandıkta çözeriz. Bunu kurşun ile değil sandık ile yapmalıyız. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikastçinin elinde değil." ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'de "nefret"in yeri olmadığının altını çizerek, "Artık bizim için hiçbir şey birlik olmaktan daha önemli değil. Bunu yapabiliriz." dedi.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

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