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Dünya

Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

AA4 Haziran 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Biden, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmayacak
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'nde bulunmayacağını duyurdu.

Zirveye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın katılacağını belirten Jean-Pierre, "Daha önce düzenlenen tüm barış zirvelerine katıldık. Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önerilerini de destekliyoruz." dedi.

Jean-Pierre, "Ukrayna, Biden başkanlığındaki ABD'den güçlü dostluk ve destek görmeye devam edecek." diye konuştu.

Biden'ın İsviçre'ye gitmek yerine neden California'da olacağının sorulması üzerine Jean-Pierre, "Hiç kimse Ukrayna için Biden'dan daha güçlü destek vermemiştir." karşılığını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, liderlere barış zirvesine katılma çağrısı yapmış, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kişisel bir alkış" anlamına geleceğini söylemişti.

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