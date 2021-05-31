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Dünya

Biden: Ülkemizde demokrasi şu anda tehlikede

ABD Başkanı Joe Biden, 'Anma Günü' için yaptığı konuşmada, 'Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek.' dedi.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30
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Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen "Anma Günü" törenine katıldı.

Biden, Harris ve Austin, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti.

Biden, bugüne kadar Afganistan ve Irak'ta yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısının 7 bin 36'ya ulaştığına işaret ederek, "Ülkeleri için can veren askerler kalplerimizde yaşıyor." diye konuştu.

Tüm insanların eşit olarak yaratıldığının altını çizen Biden, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek." görüşünü paylaştı.

ABD'de "Anma Günü (Memorial Day)", savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi günü yapılıyor.

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