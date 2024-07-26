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Dünya

Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze'yi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini ve Filistinlilere yardım konusunu ele aldı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze'yi görüştü
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Kral 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden, Gazze'deki Filistinliler için yaptığı yardımlar ve gösterdiği çabalar dolayısıyla Kral 2. Abdullah'a teşekkür ederken, bu çabaların Filistin halkına gerekli yardımların ulaştırılmasında hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNİN REFORM ÇABALARI ELE ALINDI

Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini de değerlendiren iki lider, ayrıca işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumu ve Filistin hükümetinin reform çabalarını da ele aldı.

ABD Başkanı Biden, yarıştan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görevinin kalan 6 ayında Gazze'de ateşkes için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

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