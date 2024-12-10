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Dünya

Biden, Ürdün Kralı ile Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suriye'deki durumu görüştü.

DHA10 Aralık 2024 Salı 10:12 - Güncelleme:
Biden, Ürdün Kralı ile Suriye'yi görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider Suriye'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin korunması ve istikrarın sağlanması için hızla hareket edilmesi gerektiğini yineledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmak ve Şeride yardım ulaştırılmasını sağlamak için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulunarak, Lübnan'daki ateşkesin başarısını sağlamak için çalışmanın önemine dikkat çekildi" ifadeleri kullanıldı.

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