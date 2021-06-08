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Dünya

Biden ve Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı.

AA08 Haziran 2021 Salı 06:57 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 06:59
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi Biden'ın bugün Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul ettiğini belirtti.

Biden'ın NATO'nun güvenlik ve demokratik değerleri korumadaki 7 asırlık başarısı için müttefikleri ile yakından çalışmak adına güçlü taahhüdünü yinelediğini belirten Psaki, "Biden ve Stoltenberg, stratejik rekabet ve iklim değişikliği, siber saldırıları gibi milletler arası tehditlerle mücadeleye ittifakın uyum sağlaması için NATO'nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Görüşmede NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve ortak savunmaya yönelik yatırımlarının da ele alındığını aktaran Psaki, "Biden ve Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'a yönelik 20 yıllık yatırımı ve diplomatik barış çabalarına yönelik devam eden çabalarını da görüştü." ifadesini kullandı.

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