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Dünya

Biden vize yasaklarını kaldırdı: Yeşil kart kazanan kişiler ABD'ye giriş yapabilecek

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:15
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Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade etti.

Eski başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.

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