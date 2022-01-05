Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:49

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Biden'ın yarın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yapacağı konuşmanın içeriğine ilişkin detayları paylaştı.

Bir gazetecinin Biden'ın konuşmasında, Trump'ın baskındaki rolüne değinip değinmeyeceğini sorması üzerine Psaki "Evet değinecek. Başkan Biden, Kongrede neler olduğunun önemine ve Trump'ın gördüğümüz kaos ve dökülen kandaki sorumluluğuna işaret edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Trump'ın Kongre baskınına ilişkin "yanlış bilgiler" yaydığını da öne sürerek, Biden'ın bu konuda "açık ve net" bilgiler vereceğinin altını çizdi.

- 6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.