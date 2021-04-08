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Dünya

Biden yönetimi, Trump'ın bir politikasını daha iptal edecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Trump yönetiminin kara mayınlarının stoklanmasına ve kullanılmasına izin veren politikasını iptal edeceklerini söyledi.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:21
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Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Kara Mayınları İzleme Örgütünün raporuna göre, 2019'da dünya genelinde 5 bin 554 kişinin mayın, misket bombası ve diğer patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybedenlerin çoğunun ise siviller ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Greenfield, ABD'nin kara mayınlarının kullanımının kısıtlanması gerektiğine inandığını ve Başkan Joe Biden'ın Trump yönetimin kara mayınlarının stoklanmasına, kullanılmasına izin veren politikasını değiştirmeyi planladığını söyledi.

- Ottawa Sözleşmesi

Türkiye'nin de taraf olduğu Ottawa Sözleşmesi, kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferini yasaklıyor.

ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ise Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamadı.

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