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Dünya

Biden yönetiminden 'ABD-Taliban barış anlaşması' kararı

Biden yönetiminin, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçireceği bildirildi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ve Taliban'ın taahhütlerinde durup durmadığını inceleyeceklerini bildirdi.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve gelmesinin ardından, dış politika ekibinin de mesaisi başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan cuma sabahı Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin ABD-Afganistan ortaklığına ve tüm Afgan halkı için barışa yönelik verdiği sözü tutacağını vurgulayan Sullivan, ABD'nin 2020 Şubat ayında Taliban ile yaptığı barış anlaşmasını gözden geçirerek, Taliban'ın terör gruplarıyla ilişkilerini kesme, Afganistan'da şiddeti azaltma, Afgan hükümeti ve diğer paydaşlarla anlamlı müzakereler yapıp yapmadığı konularını inceleyeceklerini aktardı.

Sullivan, ABD'nin arzusunun tüm Afgan liderlerin barış ve istikrara yönelik tarihi fırsatları değerlendirmesi olduğunun altını çizerek, Afgan kadınlar, kızlar, azınlık gruplar konusunda alınan yolu da korumak istediğini belirtti.

Ayrıca Sullivan, Afganistan için istikrarlı, egemen ve güvenli bir geleceğin desteklenmesi adına Afganistan hükümeti, NATO müttefikleri ve bölgesel ortakları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

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