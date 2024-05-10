İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2591
  • EURO
    34,7514
  • ALTIN
    2455.77
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden yönetiminden Çin için yeni yaptırım hazırlığı
Dünya

Biden yönetiminden Çin için yeni yaptırım hazırlığı

Biden yönetiminin Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağı bildirildi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Biden yönetiminden Çin için yeni yaptırım hazırlığı
ABONE OL

ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatını artırdığına dair işaretler Washington'da endişeye neden oldu.

Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Çin'den ithal edilen temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan verginin yaklaşık 4 katına çıkarılacağı kaydedildi.

14 Mayıs'ta açıklanması beklenen tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ile bataryaları etkileyeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.