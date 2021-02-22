Biden yönetiminden SolarWinds kriziyle ilgili tehdit: Sadece yaptırımlar olmayacak

star.com.tr 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:32 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 08:32

Bir önceki ABD başkanı Donald Trump döneminde başalayan, 'Rusya'nın siber saldırıları' tartışması, Biden yönetimi tarafından devam ettiriliyor.



ABD'li uzmanlara göre, bu saldırlardan birinde Rusya'nın devlet destekli hackerları, 2019 yılı Ekim ayından önce başlayarak, SolarWinds Orion ağ yönetim aracına yönelik aylarca süren operasyon yürüttü.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD devlet kurumları ve özel şirketlerinin sistemlerine sızmayı başaran casusluk faaliyetinin arkasında Rusya'nın olduğuna inandığını söylemişti.

Meseleyi yeniden ele alan yeni ABD hükümeti, Rusya'nın saldırılarının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin yakında SolarWinds'ın hacklenmesiyle ilgili, kapsamlı bir yanıt vereceğini, böylece olağan şüpheli Rusya'nın Washington'un siber saldırılara sınır çizdiğini anlayacağını söyledi.

Sullivan'a, katıldığı bir televizyon programında, 'Yeni ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı yaptırımlardan bahsediyor. Bu yaptırımların, etkisiz olduğu kanıtlanmış. Biden ne yapacak? sorusu yöneltildi.

Sullivan, Amerika'nın cevabının, sadece yaptırımlarla değil, görülen ve görülmeyen araçların bir karışımını içereceğini söyledi:

'Ve bu basitçe yaptırımlar olmayacak, çünkü sizin de söylediğiniz gibi, bunun gibi bir dizi faaliyete yanıt, daha kapsamlı araçlar gerektiriyor ve yönetimin yapmayı planladığı şey bu.'

SolarWinds krizi!

Geçtiğimiz aralık ayında bildirilen olay, bugüne kadarki en büyük ve en karmaşık siber saldırılardan biri olarak kabul ediliyor.

Bilgisayar korsanları, Teksas merkezli SolarWinds şirketi tarafından dağıtılan ve yaygın olarak kullanılan bir ağ yönetimi programını hacklemeyi başardı.

Küresel olarak yüzden fazla ticari firmanın ve dokuz ABD hükümet kurumunun sistemleri, tehlikeye girdi.

Ancaki ABD'yi kızdıran bir diğer husus, ihlalin sekiz veya dokuz ay sonra fark edilmesi oldu.

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