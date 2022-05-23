Biden yönetiminin sonu mu? Cumhuriyetçiler büyük zafere hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığına ilişkin son anketler, 2022'de yapılacak ara seçimlerde Demokrat Partinin, Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor.

2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler ABD Meclisi'nin kontrolünü ele geçirirse, Cumhuriyetçi destekçilerin üçte ikisinden fazlası Başkan Joe Biden'ın görevden alınması gerektiğine inanırken, buna inanan toplam Amerikalı sayısı nüfusun üçte birine ulaştı.

Massachusetts Amherst Üniversitesi (UMass Amherst) için yapılan yakın tarihli bir YouGov anketine göre, Cumhuriyetçilerin %68'i Biden'ın GOP kontrollü bir Kongre tarafından görevden alınmasını istiyor. Aynı zamanda, ankete katılan 1000 kişinin üçte birinden biraz fazlası (%34), GOP tarafından kontrol edilen bir Meclis'in Biden'ı görevden alması gerektiğine inanıyor.

Muhafazakarların bir diğer %66'sı da cumhurbaşkanının Kongre tarafından Anayasa'da tanımlandığı gibi vatana ihanet, rüşvet gibi diğer ağır suçlar ve kabahatlerle suçlanmasını istiyor.

Ankete katılımcılarına ayrıca, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bir Meclis'in Biden'ı görevden alıp almayacağına inanıp inanmadıkları sorulduğunda, ankete katılanların %44'ü 'evet', Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası (%53) 'evet' dedi.

UMass Amherst'te siyaset bilimi Doçenti Tatishe Nteta, durumun ciddiyetini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bir başkanı görevden alma kararı, bir zamanlar yasalarımızın, değerlerimizin ve ahlakımızın sınırlarını zorlayan veya aşan bir başkanı cezalandırmak için son çare olarak görülüyordu. Bugün, görevden alma artık nihai bir seçenek değil, partizan muhaliflerine üstünlük sağlamak için yaygın partizan kutuplaşması çağında kullanılacak birçok silahtan biri."

Bir dizi Cumhuriyetçi Kongre üyesi Başkan Biden'ı görevden almaya çağırırken, Nteta'ya göre Cumhuriyetçi Parti'nin 2022'de ABD Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmesi durumunda bu söylem daha yüksek sesle dile getirilecek.

Anket sonuçlarında ayrıca, Cumhuriyetçi seçmenlerin, ara seçimlerde oy kullanma konusunda, Demokrat seçmenden çok daha güçlü bir coşkuya sahip olduğu belirtiliyor.

Nteta, "2018 ara seçimine katılım, 120 milyona yakın Amerikalının sandık başına gitmesiyle 1914'ten bu yana en yüksek seviyedeydi. Bu anket sonuçlarına göre, ara seçimlerdeki 'düşük seçmen katılımı' günlerinin Amerikalılar için sona erebileceğini gösteriyor." dedi.