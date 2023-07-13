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Dünya

Biden, Zelenski ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi için bulunduğu Vilnius'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
Biden, Zelenski ile görüştü
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Beyaz Saray'dan ikilinin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın saldırgan savaşına karşı Ukrayna'ya desteğin süreceğini teyit etti.

Biden, Ukrayna'nın Avro-Atlantik toplumuna entegrasyonunun da destekleneceğini belirtti.

İkili, G7 liderlerinin Ukrayna'ya destek için yayımladığı ortak bildiriyi memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'nın gelecekte de kendini koruması için ikili güvenlik taahhütlerini de görüşen liderler, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzunu ve ABD'nin bu bağlamda desteğini ele aldı.

  • Biden
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  • görüşme

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