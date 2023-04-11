İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2899
  • EURO
    21,0636
  • ALTIN
    1243.4
  • BIST100
    5118.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'a bombalı saldırı planı... İrlanda polisi dünyaya duyurdu: Engellendi
Dünya

Biden'a bombalı saldırı planı... İrlanda polisi dünyaya duyurdu: Engellendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İrlanda ziyareti öncesinde polis, Yeni IRA'nın bombalı saldırı planını engellediğini duyurdu.

Habertürk11 Nisan 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Biden'a bombalı saldırı planı... İrlanda polisi dünyaya duyurdu: Engellendi
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın İrlanda ziyareti öncesinde İrlanda polisi, Yeni IRA'nın bombalı saldırı planını bozduğunu bildirdi.

The Belfast Telegraph'ın haberine göre, cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'nın (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) bombalı saldırı düzenlemek için parça arıyordu.

Adı açıklanmayan bir kaynak gazeteye "Bomba yapmak için parça arıyorlardı. Yeni IRA, Biden'ın ziyaretiyle aynı zamana denk gelecek bir tür saldırı planlıyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye, Yeni IRA'nın lideri Thomas Mellon'un Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak için bir plan yaptığını söyledi.

Gazeteye konuşan kaynak, "Ses getirecek bir olay olmasını istediler, ancak Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı buna engel oldu" dedi.

Yeni IRA, yaklaşık yirmi yıl önce dağılan paramiliter IRA grubunun devamı niteliğinde. Yeni IRA lideri Mellon, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatı MI5'in terör izleme listesinde.

Biden'ın Dublin'i de ziyaret ederek İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins ile görüşeceği ziyareti için ülkede büyük bir güvenlik operasyonu sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.