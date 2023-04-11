ABD Başkanı Joe Biden'ın İrlanda ziyareti öncesinde İrlanda polisi, Yeni IRA'nın bombalı saldırı planını bozduğunu bildirdi.

The Belfast Telegraph'ın haberine göre, cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'nın (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) bombalı saldırı düzenlemek için parça arıyordu.

Adı açıklanmayan bir kaynak gazeteye "Bomba yapmak için parça arıyorlardı. Yeni IRA, Biden'ın ziyaretiyle aynı zamana denk gelecek bir tür saldırı planlıyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye, Yeni IRA'nın lideri Thomas Mellon'un Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak için bir plan yaptığını söyledi.

Gazeteye konuşan kaynak, "Ses getirecek bir olay olmasını istediler, ancak Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı buna engel oldu" dedi.

Yeni IRA, yaklaşık yirmi yıl önce dağılan paramiliter IRA grubunun devamı niteliğinde. Yeni IRA lideri Mellon, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatı MI5'in terör izleme listesinde.

Biden'ın Dublin'i de ziyaret ederek İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins ile görüşeceği ziyareti için ülkede büyük bir güvenlik operasyonu sürüyor.