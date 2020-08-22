Biden'a geçmişini hatırlatıp seslendi: Koyun postuna bürünmüş bir kurt

star.com.tr 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:23

Eski bir ABD Deniz Piyadeleri istihbarat subayı ve bir dönem Birleşmiş Milletler silah müfettişi olan Scott Ritter (Scorpion King), ABD seçimlerine yaklaşılırken Demokratların adayı Biden'ı yerden yere vurdu.



Ritter, Rusian Today (RT) için kaleme aldığımı makalede, Joe Biden'ın Demokrat Parti'nin adayı olarak kabul konuşmasını, bir podyumda izleyiciler için bir tiyatroya benzetti.

İyi yazılmış ve iyi okunan bir konuşmanın, birini başkan yapamayacağını belirten Ritter, 'Günün sonunda Demokratlar, kılıf geçirilmiş yeni sözlerle, aynı yıpranmış yalanları satan koyun postuna bürünmüş bir kurt ortaya koydu.' diyor.

Biden'ın izleyenleri gerçekten söylediği şeye inandıracak türden bir enerji ve tutku ile ustaca yazılmış bir konuşma yaptığını yazan Ritter, 'Söylenen her hece bilinçaltı mesajı yayıyordu, "Bana oy ver". 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'a oy sağlayan sadık tabanı, sunumu kesinlikle sevdi ve "hayatının konuşması" olarak niteledi.' ifadelerini kullandı.

Riter'a göre, Joe Biden, yerinden etmek istediği adamın (Trump) politikalarına ve karakterine saldırarak, itibarını zedelemeye çalışarak hatırı sayılır bir süre harcadı. Biden'ın şu ana kadar yaptığı, sadece Trump'a ve politikalarına saldırmak.

Biden'a 'İnsan camdan bir evden yaşıyorsa, taş atmak akıllıca bir fikir değil.' mesajı veren Ritter, 'Neden önceki yaşamında kıdemli bir senatör olarak veya Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı olarak söz ettiği politikalara göre hareket etmemişti?' diyor.

Ritter Biden'ın, polis şiddeti ile ilgili eleştirilerine '1994 Suç Yasası'nı, askeri konudaki eleştirine ise, Irak'ın işgali leyhindeki tutumu ve desteğini hatırlatarak mesaj verdi.

Ritter'ın makalesinde ayrıca şu ifadeler yer aldı...

Biden özellikle, 'Amerika'yı Trump kurtarmak' için üstleneceği, izleyeceği politikaları tarife gelince konuşması uzun retorik ve ayrıntıda kısaydı. Bunun yerine, kabul konuşmasını yapan Biden'ı izleyen herhangi biri, kısa bir süre sonra bir 'dejavu' hissine kapılır. Yorgun ve yaşlı bir politikacının, koyun postunda, yıpranmış yalanlar atmasını izleyecek.

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