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Dünya

Biden'a kendi içlerinden çağrı: Rus askeri birliklerinden uzak durun

Washington merkezli dergi National Interest yazarı Bonnie Kristian, ABD'ye Rus askeri birliklerinden ‘uzak durun' çağrısı yaptı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:05 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:05
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Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) yazarlarından Bonnie Kristian, ABD'ye Suriye'de ve Doğu Avrupa'da Rus ordusuyla çatışmalardan kaçınması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ile silahlı çatışma risklerini asgariye düşürmesi gerektiğine dikkat çeken Kristian, ABD'ye Açık Semalar Anlaşması'na geri dönmesini ve Suriye'deki Amerikan askerlerini ülkeden çıkarmasını önerdi.

Sputnik'in haberine göre, Amerikan ve Rus ordularının çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekilen makalede, "Amerikan ve Rus kuvvetleri bu ülkede resmen savaşmıyor olsa da, birbirlerine yakın olmaları böylesine haksız bir riske neden oluyor" vurgusu yapıldı.

ABD'nin Doğu Avrupa'da ve özellikle Ukrayna'da Rus ordusundan 'uzak durması' gerektiğine inanan yazar, Moskova'nın sınırdaki ordu birliklerini geri çektiğini hatırlattı.

Rusya'nın doğudaki güçlerini büyütmeye karar vermesi durumunda dahi bunun ABD'yi çatışmaya sürükleyebilecek haklı bir neden olmadığına dikkat çekilen makalede, hayati çıkarları güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve güç pozisyonları olan Washington'un bu bölgedeki çıkarlarının böyle bir adımı attıracak kadar büyük olmadıkları belirtildi.

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