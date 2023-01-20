Biden'dan Ardern'e destek

Resmi Twitter hesabından Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.