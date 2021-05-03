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Dünya

Biden'dan aşılama sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, dünyadaki diğer ülkelere de yardımcı olmak adına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretimini artırma sözü verdi.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00
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Biden, Virginia eyaletindeki iki okulu eşi Jill Biden ile ziyaret etmesinin ardından, Washington'a hareket etmeden önce bir konuşma yaptı.

Göreve geldikten sonra açıkladıkları "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aile Planı" ile Kovid-19'un etkilerini atlatarak "daha iyi bir geleceğe" hazırlandıklarını belirten Biden, bu süreçte toplum destek merkezlerinin de daha önem kazandığını vurguladı.

Biden, Kovid-19'a karşı aşılama konusunda da ciddi yol aldıklarının altını çizerek, "Aşı üretimimizi artıracağız, böylece diğer ülkelere de yardımcı olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yakın zamanda sürü bağışıklığına ulaşılmasının zor olduğuna ilişkin yorumlara da yanıt veren Biden, "Neyin sürü bağışıklığı olduğuna ilişkin de tartışmalar var. Benim herkesten ricam şu, lütfen hemen şimdi aşı olun." dedi.

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