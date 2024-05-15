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Dünya

Biden'dan Başbakan Fico'ya yönelik suikast girişimine kınama

ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:14 - Güncelleme:
Biden'dan Başbakan Fico'ya yönelik suikast girişimine kınama
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Biden, yazılı bir açıklama yaparak Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Biden, açıklamasında, "Jill ve ben, (Başbakan Fico'nun) acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, Slovakya'daki ABD büyükelçiliğinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu ve gerekmesi halinde bu ülkeye desteğe hazır olduklarını da belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

  • Joe Biden
  • Robert Fico
  • Slovakya başbakanı

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