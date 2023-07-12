İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1805
  • EURO
    29,1606
  • ALTIN
    1645.69
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Başkan Erdoğan'a: Cesaretiniz ve liderliğiniz için teşekkür ederiz
Dünya

Biden'dan Başkan Erdoğan'a: Cesaretiniz ve liderliğiniz için teşekkür ederiz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı. Biden, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.' dedi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Biden'dan Başkan Erdoğan'a: Cesaretiniz ve liderliğiniz için teşekkür ederiz
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Biden video mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz.

  • Joe Biden
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • teşekkür

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.