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Dünya

Biden'dan 'Buça' tepkisi: Putin yargılanmalı

ABD Başkanı Biden, Putin'in 'savaş suçları' nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 18:33
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Biden, Delaware eyaletinden Washington'a dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'i daha önce "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiğini ve bu konuda haklı çıktığını belirten Biden, "Ukrayna'ya savaşmak için ihtiyaç duydukları silahları da vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda (Putin için) bir savaş suçları yargılaması yapılması için tüm detayları toplamalıyız. Bu adam gaddar, Buça'da olanlar şoke edici." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Buça'da yaşananların "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, bunun savaş suçu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

- ABD Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacak

Putin'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Rusya'ya daha çok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

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