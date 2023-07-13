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Dünya

Biden'dan, Cumhuriyetçi Senatör'e ''aptal'' nitelemesi

ABD Başkanı Joe Biden, Alabama Senatörü Cumhuriyetçi Tommy Tuberville'nin Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak tüm atamaları bloke etmesini 'aptalca' olarak nitelendirdi ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olduğunu söyledi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Biden'dan, Cumhuriyetçi Senatör'e ''aptal'' nitelemesi
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Biden, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği basın toplantısında, Tuberville'nin, ordunun kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masrafını karşılamasını protesto ederek bu yıl onaylanması gereken Genelkurmay Başkanı dahil yüzlerce üst düzey komuta kademesi atamasını engellemesine ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Tuberville'nin tutumunu "aptalca" olarak nitelendiren Biden, ortada bu tutumun değişmesi için bir şans varsa müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Biden, bu tutumun ülkenin ulusal güvenliği için de bir tehdit olduğunu belirterek, "Cumhuriyetçi Parti'den bu tutuma karşı durmasını ve bu konuda bir şey yapmasını bekliyorum." mesajını verdi.

- Senatör Tuberville ile Pentagon arasında kürtaj krizi

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmesiyle kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak, Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak, önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve şu ana kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senato'nun onayını alması gerekiyor.

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