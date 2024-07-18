İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1014
  • EURO
    36,2902
  • ALTIN
    2626.08
  • BIST100
    11202.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan 'Elon Musk' sitemi! Seçimleri 'satın almaya çalışmalarından' bıktım
Dünya

Biden'dan 'Elon Musk' sitemi! Seçimleri 'satın almaya çalışmalarından' bıktım

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ile yarışacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi milyarder Elon Musk ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini 'satın almaya çalışmasından' bıktığını ifade etti.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Biden'dan 'Elon Musk' sitemi! Seçimleri 'satın almaya çalışmalarından' bıktım
ABONE OL

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım" dedi.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

MUSK, TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

TRUMP'IN KAMPANYASINA 45 MİLYON DOLAR DESTEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.