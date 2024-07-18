Biden'dan 'Elon Musk' sitemi! Seçimleri 'satın almaya çalışmalarından' bıktım

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım" dedi.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

MUSK, TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

TRUMP'IN KAMPANYASINA 45 MİLYON DOLAR DESTEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.