Biden'dan Filistin için ''iki devletli çözüm'' açıklaması

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 07:48

ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetiminin, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağı ve iki devletli çözüm için çalışacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mills konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir." ifadesini kullandı.

Richard Mills, "ABD, İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminden toprak ilhakı, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar, şiddete teşvik ve terör eylemleri nedeniyle hapsedilen kişilere tazminat sağlanması gibi iki devletli çözümü daha da zorlaştıran tek taraflı adımlardan kaçınmalarını isteyecek." dedi.

- Biden yönetimi, başka ülkeleri de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecek

Biden yönetimin bu hedeflere ulaşmak için Filistin ve İsrail ile olan güven ilişkisini yeniden tesis edeceğini söyleyen Mills, şöyle devam etti:

"Başkan Biden, Filistin halkının ekonomik kalkınmasını destekleyen ABD yardımlarının yeniden başlaması ve eski yönetim tarafından kapatılan diplomatik misyonların yeniden açılması konusunda netti. Bu adımları Filistin liderliğine bir iyilik olarak görmüyoruz. ABD yardımlarından milyonlarca Filistinli faydalanıyor ve bu hem Filistinlilere hem de İsraillilere yarar sağlayan istikrarlı bir ortamın korunmasına yardımcı oluyor."

Biden yönetiminin, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarından memnuniyet duyduğunu ve Orta Doğu'da ülkeler arasındaki barışçıl iş birliğinin bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Mills, "ABD, diğer ülkelere de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme çağrısını sürdürecek." dedi.

ABD Senatosu Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'a onay verdi

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken onay aldı.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.

Blinken kimdir?

ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde önemli görevlerde bulundu.

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski Başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu.

Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile çalıştı.

Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski Başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.

Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise "Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement" adlı düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce "The New Republic" dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının da yazarı.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.