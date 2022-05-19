Beyaz Saray'da kritik görüşme: Türkiye'nin endişelerini gidermede mutabık kaldık

ABD Başkanı Joe Biden NATO ittifakına katılmak için başvurularını yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

Görüşme sonrası liderler sırasıyla açıklamalarda bulundu.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



İki güçlü müttefikin katılımı NATO'yu güçlendirecek. NATO'nun kapısı her zaman açıktır. İsveç ve Finlandiya katılım için NATO'nun bütün şartlarını karşılıyor. Halklarımızı korumak için ittifaklarımız çok önemli. Finlandiya ve İsveç'e NATO müttefiki demek için ortaklarımız sabırsızlanıyor.

NİİNİSTÖ: TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİNİ GİDERMEYE AÇIĞIZ



Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de şöyle konuştu:

Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Finlandiya hızlı ancak çok detaylı bir süreç sonrası bu kararı verdi. Büyük kamu desteği sonrası karar büyük bir parlamenter desteği ile verildi. Sayın başkana teşekkür ediyorum. Sizin süregelen kararlığınız ABD'nin Avrupa'ya bağlılığını gösterdi. Güçlü bir NATO müttefiki olacağımıza söz veriyoruz. Ordumuz Avrupa'nın en güçlü ordularından biri. Savunma yapımıza yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Sadece kendimiz değil tüm ittifakın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz.

ANDERSSON: SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ



İsveç Başbakanı Andersson da şunları söyledi:

"Sayın Başkan beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. ABD ile bağlarımız son derece güçlü. Bu dostluğun bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum. Bugün büyük bir sınamadan geçiyoruz. Rusya'nın saldırganlığına karşı tek vücut olduk, Ukrayna'ya her türlü desteği sağladık.

İsveç kendine yeni bir yol seçmiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştirdi. Halkımız İsveç güvenliğinin NATO içinde en başaralı şekilde korunacağına karar verdi.

Savunma harcamalarımızı daha da artıyoruz. Ülkelerimizin NATO üyeliği konusunda sayın başkanın desteği çok önemli. Başvurumuzun hızlı bir şekilde kabul edilmesini umuyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm müttefiklerimizle sorunları çözmek için görüşmeye devam ediyoruz.

Sayın Başkan ortak çabalarınız vedemokrasiyi koruma çabalarınız için size müteşekkiriz. Demokrasiyi korumamaız ve her yeni jenerasyonu korumamız gerekiyor. İsveç NATO'^da üzerine düşeni yapmaya hazırdır."