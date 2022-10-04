Biden'dan Fiona Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'ya 60 milyon dolarlık yatırım sözü

Eşi Jill Biden ile Porto Riko'ya giden Biden, adada yetkililerin yanı sıra, kasırgadan etkilenen aileler ve toplum liderleri ile görüşerek hasar hakkında bilgi aldı.

Temaslarından sonra konuşan Biden, "Siz kasırganın yaralarını sarıp yeniden inşa ederken, bütün Amerika'nın sizinle birlikte olduğunu göstermek için buraya bizzat geldik." dedi.

Kasırgadan sonra adanın yeniden daha dayanıklı bir şekilde inşa edileceğini belirten Biden, "Bugün Porto Riko'daki kıyı bölgelerinin fırtınaya daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmak için 60 milyon dolardan fazla fon sağlanacağını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Biden, altyapı alanında yapılacak yatırımlara kıyı setlerinin ve sel duvarlarının desteklenmesine yardımcı olacak uyarı sistemlerinin de dahil olacağını kaydederek, "İklim krizinin ve daha aşırı hava olaylarının bu adayı ve genel olarak ABD'yi vurmaya devam edeceğini biliyoruz. Yeniden inşa ederken, bunlara dayanacak şekilde bunları yaptığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.

Fiona Kasırgası sırasında ABD'den yardıma gelen federal ve eyalet yetkililerine teşekkür eden Biden, çarşamba Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

ABD'ye bağlı, içişlerinde özerk adalar bölgesi Porto Riko'yu 18 Eylül'de vuran Fiona Kasırgası, 20'den fazla kişinin ölümüne neden olurken, büyük çapta hasara yol açmış, yaklaşık bir hafta boyunca 600 bine yakın kişi elektriksiz kalmıştı.

Adanın elektrik şebekesi, 2017'de 5. kategori derecesinde adayı vuran Maria Kasırgası'nın ardından da yerle bir olmuş, o dönemde de aylarca elektrik sıkıntısı yaşanmıştı.

Porto Riko'nun elektrik ajansı LUMA'ya göre adada hala 100 bin kişiye elektrik verilemiyor.