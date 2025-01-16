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Dünya

Biden'dan giderayak tehlikeli onay! Güney Kıbrıs'a satacaklar

Artık görevinin bitmesine sayılı günler kalan ABD Başkanı Biden, Güney Kıbrıs'ın ülkesinden askeri teçhizat almasına onay veren direktifi verdi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Biden'dan giderayak tehlikeli onay! Güney Kıbrıs'a satacaklar
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkeden askeri teçhizat alımına olanak tanındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan direktif yayımladı.

Açıklamada, "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin GKRY'ye akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, direktifin, taraflar arasındaki ilişkileri "derinleştirecek" bir adım olduğunu belirtti.

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