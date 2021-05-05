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Dünya

Biden'dan Putin sorusuna cevap

ABD Başkanı Biden, Avrupa ziyaretinde olası Putin görüşmesi için 'umudum ve beklentim bu yönde' yorumunu yaptı.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:42 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:42
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ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayında Avrupa'ya yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Umudum ve beklentim bu yönde." açıklamasında bulundu.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haziran ayında İngiltere'deki G7 ve Belçika'daki NATO zirvelerine katılacağı açıklanan Biden'a bir gazeteci, "Avrupa ziyaretinizde Putin ile görüşecek misiniz?" sorusunu yöneltti. Biden ise "Umudum ve beklentim bu yönde." yanıtını verdi.

- "HİNDİSTAN İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİ YAPIYORUZ"

Öte yandan Biden, son günlerde Kovid-19 vaka ve ölümlerinin ciddi derecede arttığı Hindistan'a da yardım malzemeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Hindistan için yapabileceklerimizi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki AstraZeneca Kovid-19 aşılarının hangi ülkelere dağıtılacağının sorulması üzerine ise Biden, bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ve şu anda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

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